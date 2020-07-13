المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية لطلاب الشهادة الثانوية

في إطار حرص "الوطن"، على مستقبل طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، الذين يؤدون امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 - 2020، يقدم خدمة المراجعة النهائية التي تتضمن نماذج استرشادية، وفقًا لم تم حذفه من المنهج في اللغة الفرنسية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الفرنسية، الثلاثاء الموافق 14 يوليو الحالي.

وأعدّ المراجعة النهائية للطلاب، الأستاذ خالد خبير موجه عام بوزارة التربية والتعليم، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على الروابط التالية:

ـ للاطلاع الجزء الأول من المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية من هنا.

ـ الجزء الثاني من المراجعة النهائية في اللغة الفرنسية من هنا.