عاجل.. إصابة 7 في تصادم 5 سيارات بالإسماعيلية بسبب الشبورة (فيديو)

وقع حادث تصادم بين 5 سيارات برصيف الكارتة بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوى، بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتحطم 3 سيارات.

الشبورة والسرعة الزائدة وراء الحادث

قالت مصادر مطلعة، إن الحادث بسبب الشبورة، والسرعة الزائدة لقائد إحدى السيارات الملاكى، الذى اصطدام بسيارة أخرى، وتسبب فى تصادم 3 سيارات أخرى.

وأضافت المصادر، أن قوات من الشرطة والمرور وسيارات الإسعاف، انتقلت إلى مكان الحادث، وبدأت فى نقل المصابين ورفع آثار الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن حالة المصابين مستقرة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وانتقلت لإجراء معاينة لمكان الحادث، ومناقشة الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة.