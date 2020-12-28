صحة البحيرة: موظفان و3 جثث مجهولة ضحايا حادث طريق العلمين

قالت مصادر طبية بمديرية الصحة في محافظة البحيرة، قبل قليل، إن المتوفين في حادث التصادم الذي وقع على طريق العلمين مساء الاثنين، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون المركزي.

وأكدت المصادر أن الضحايا بينهم موظفان، أحدهما يُدعى «أحمد ع. ب.»، 27 سنة، والثاني «محمد س. ل.»، 34 سنة، بالإضافة إلى 3 جثث مجهولة، تواصل الأجهزة المعنية جهودها للتعرف على هوياتهم.

وشهدت منطقة الكيلو 15 على طريق العلمين، أمام مدخل قرية الشجاعة، التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة، حادث تصادم مروع بين سيارتين، أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وتلقى مأمور مركز شرطة النوبارية بلاغاً بالحادث، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بمصرع سائق سيارة نقل ثقيل حرقاً، إثر نشوب حريق في سيارته على طريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، أمام مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل جثة السائق، ويُدعى «محمد جلال يوسف الكحكي"، 30 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، تحت تصرف النيابة العامة، وتمت السيطرة على الحريق.