حادث مروع على طريق دار السلام بسوهاج: مصرع 6 وإصابة آخرين

شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دارالسلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، حادثا مروعا بين أتوبيس ركاب وسيارة ميكروباص أمام مدخل قرية الكشح، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، يقيمون بقرية البلابيش المستجدة، وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت مديرية الصحة بسوهاج، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، فور وروود بلاغ بالحادث، ودفع مرفق الإسعاف بـ16 سيارة، وانتقلت قيادات مديرية أمن المحافظة، والسكرتير العام للمحافظة، إلى مكان الحادث، وتجمع الأهالي بأعداد كبيرة في المنطقة للمساعدة في استخراج الجثث والمصابين من السيارة الميكروباص.

وفي تمام الساعة 9.15 مساء أمس، تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دارالسلام، يفيد وروود بلاغا بحادث تصادم، ووجود متوفين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي، بناحية الكشح.

وانتقل إلى مكان الحادث نائب مدير الأمن، مدير إدارة البحث الجنائي، ومساعد المدير لفرقة الشرق، وضباط إدارتي المرور والحماية المدنية بسوهاج، ومأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنه في أثناء سير سيارة «ميكروباص»، قيادة «عصفور أحمد عوض»، 45 عاما، سائق، يقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ، واصطدم بـ«أتوبيس عام قنا»، تابع لشركة الصعيد للنقل والسياحة، قيادة «ربيع. م. م»، 45 عاما، سائق، يقيم بقنا.

وأسفر الحادث عن مصرع حاتم فريد عبدالمجيد، 23 عاما، وأحمد البس جاد، 19 عاما، وفارس علي، 30 عاما، ووليد محمد أمين، 24 عاما، والأنور علي غلاب، 50 عاما، وحسام الأنصاري أحمد متولي، 24 عاما.

وأصيب عبدالرحمن راضي، 28 عاما، ومحمود حامد، 35 عاما، ومحمود عبداللاه، 35 عاما، وعصفور أحمد أبو عوف، 24 عاما، وفج النور عبدالشافي، 50 عاما، وتاج الدين جاد الرب، 31 عاما.

وتبين من المعاينة اصطدام الأتوبيس وجها لوجه مع السيارة الميكروباص، وانقلاب الأخيرة على جانب الترعة، وأن سبب الحادث التخطي الخاطئ من قبل قائد السيارة الميكروباص.

ورفعت آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن جثث الضحايا.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، يرافقه عبدالمنعم عبدالقوي، رئيس مدينة دار السلام، وتم متابعة نقل المصابين والمتوفين الى المستشفيات، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة كافة، للمصابين في المستشفيات.

كما انتقل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتفقد حالة مصابي الحادث والاطمئنان عليهم، بحضور الدكتورة رجاء حسين، وكيل مديرية الصحة، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى.

واطمأن المحافظ على المصابين والخدمات الطبية المقدمة، موجها بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مقدما خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

وشهد مستشفي سوهاج الجامعي أمس، توافد أعداد كبيرة من أهالي مركز دارالسلام للتبرع بالدم، عقب علمهم باحتياج المصابين إلى كميات من الدم، وغادر الأهالي المستشفى عقب تأكدهم من أن الكميات المتبرع بها تكفي المصابين.