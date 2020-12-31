«من الزرايب إلى زهور 15 مايو».. تفاصيل تدشين 42 عمارة بـ1008وحدات سكنية

قال المهندس سيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو، إنه جاري العمل على تدشين منطقة «زهور 15 مايو» بدلًا من موقع منطقة «الزرايب»، إذ تحتوي على 42 عمارة جرى الانتهاء من هيكلها، كما انتهى الدهان الخارجي فيها بالكامل مع نسبة كبيرة من الدهان الداخلي، ويجرى العمل على الانتهاء من أعمال السيراميك، وسيتم الانتهاء من الأعمال بكل العمارات خلال فترة تتراوح ما بين 3 أشهر و4 أشهر، لافتًا إلى أن إجمالي الوحدات السكنية فيها يبلغ 1008 وحدة سكنية.

الانتهاء من المشروع في إبريل

وأضاف «همام»، خلال تصريحات مع محمود جميل مرسال برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي: «سننتهي من المشروع بالكامل في نهاية شهر أبريل وسنسلمه للسكان على أكمل وجه، لأن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنص على إنهاء المناطق العشوائية في مصر بالكامل».

وتابع أن الدولة المصرية تربط كل المناطق السكنية والصناعية بشبكة طرق، لافتًا إلى أن المنطقة تبعد عن الطريق الدائري الخاص بالمدينة بنحو 1.5 كم، وهو ما استلزم تدشين طريق: «لم نكتفِ بهذا الطريق وربطنا المنطقة بالإسكان الاجتماعي في منطقة الـ290 فدانًا، وجرى تدشين 24 مترًا يربط بين الطريق الدائري الخاص بالمدينة وحتى الـ290 فدانًا، ولتدشين هذا الطريق نفذنا أعمال التكسير في الجبال بعمق يبلغ 42 مترًا، وسندشن شبكة طرق داخلية، وسنوفر كل الخدمات من حضانات ومدارس وسوق تجاري ومركز طبي».

وأردف، أنه سيجرى تدشين منطقة خدمات متكاملة بها منشآت دينية ومباني إدارية ومركز طبي ومول تجاري، وأكد أنه بمجرد حدوث السيل في 12 مارس هذا العام أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته فورًا بإزالة أي شيء في مجرى السيل، وفي 5 نوفمبر الماضي جرى إزالة نحو 35 فدان في مجرى السيل، كما دعمت وزارة الري السدين على المخر لتهدئة مياه السيول في حال حدوثها.

وأوضح: «المنطقة في أمان تام إذا تعرضت للسيول»، مشيرًا إلى أنه على مسافة 50 مترًا من جنوب المنطقة فإن هناك 834 حظيرة سيجرى تدشينها وستكون مكتملة الإنشاء في نهاية شهر مارس المقبل.