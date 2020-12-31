8 شروط للقبول بوظائف مصلحة الضرائب الجديدة.. تعرف عليها

يترقب آلاف من شباب الخريجين بمختلف المؤهلات الدراسية، قدوم العام الجديد 2021، حيث يأملوا في الحصول على وظيفة حكومية، وقد بدأت بشاير العام الجديد، بإعلان مصلحة الضرائب المصرية، منذ ساعات، عن حاجتها للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، إعمالا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 85 لسنة 2020، مع عدم الإخلال بحكم المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وبحسب القانون يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يتوافر فيه بعض الشروط كالتالي:

قانون الخدمة المدنية

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2- أن يكون محمود السيرة, حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي, ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.

7- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

8- ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديًا.

المسابقة شرط التعيين

وبحسب المادة 17، يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات، بناءً على تقارير تقويم الأداء, وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط للتعيين في هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية على أن يستند الرأي بعدم توفرها إلى قرائن كافية، وأسباب جدية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

شروط الضرائب

واشترطت الضرائب في اعلان الوظائف المطلوبة للتعاقد مع 300 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، أن يكون المتقدم لشغل الوظائف، مصري الجنسية، لائق طبيا، وأن يكون مقيم إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ الإعلان، على ألا يزيد سن المتقدم عن 27 عاما ميلاديا في تاريخ الإعلان، على أن يكون المتقدم من خريجي كليات التجارة (شعبة المحاسبة)، بتقدير عام جيد جدا على الأقل، مع توافر شهادة تدريب أو خبرة لمدة سنة على الأقل في مجال المراجعة والمحاسبة للنظم الإلكترونية الحديثة لأنظمة تخطيط موارد المؤسسة، وكذلك خريجي بكالوريوس علوم الحاسب الآلي أو تكنولوجيا المعلومات أو الإحصاء وعلوم الحاسب أو نظم المعلومات بتقدير عام جيد على الأقل.