«دمياط العام»: استقبلنا 6 أطفال مصابين بكورونا.. واتبعنا بروتوكول كبار السن

أعلن الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة في دمياط، تخصيص أماكن لعزل الأطفال المصابين بكورونا بمستشفى دمياط العام.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير مستشفى دمياط العام في تصريحات لـ"الوطن" اليوم: "خصصنا مكانا لعزل حالات كورونا من الأطفال من عمر 6 سنوات حتى 14 عامً، مضيفا: "استقبلنا 6 أطفال دخلوا قسم العناية المركزة خلال شهر وتحسنت حالتهم وجميعهم بصحة جيدة وخرج منهم 4 حالات و لازالت حتالتين تتلقى العلاج".

وعن بروتوكول العلاج المتبع قال "الحفناوي" أن البروتوكول هو ذاته المتبع مع كبار السن، وعن الأعراض التي ظهرت على الأطفال، قال إنها عبارة عن "نزلات برد أو صعوبة في التنفس أو إلتهاب رئوي" و ليس من بينها أعراض تتعلق بألم في المعدة أو إسهال مشيرا إلى أن الإصابات لم تفرق بين جنس الحالة سواء كانوا ذكور أو إناثا.

من جهة أخرى، أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر المخزن الرئيسى للأدوية و المستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، وذلك للإطمئنان على الرصيد و المخزون الاستراتيجى لأدوية بروتوكول علاج كورونا.