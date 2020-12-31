بنسبة 30%.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط

قفزت أسعار الأسماك في دمياط بنسبة 30% بسبب النوة الماضية فضلا عن أزمة عدم ترخيص بعض المراكب بسبب تطبيق قرارات هيئة السلامة البحرية.

وأكد ماجد البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية في محافظة دمياط أن الأسماك ارتفع سعرها تزامنا مع النوة التي تمنع الصيادين من السروح باالمراكب، متوقعا زيادة الأسعار مرة أخرى بنسبة 35%، مشيرا إلى أن أزمة ترخيص المراكب لعدم إلتزامها بإجراءات السلامة البحرية تعد سببا مباشرا في ارتفاع أسعار أسماك البحر أيضا .

و قال البداوي إن سعر الجمبري الجامبو وصل إلى 320 جنيه - الكابوريا 100 جنيها لبربوني 150 جنيه ،الدنيس 40 جنيه،ا لمرجان 80 جنيه،السيبيا 100 جنيه أما الوقار فبلغ سعره 250 جنيه .

وأشار البداوي إلى أن أسماك الدنيس تراوح سعرها بين 40 و 100 والقاروص من 40 إلى 100 جنيه، واللوت من 50 إلى 60 ،البوري من 40 ل 60الشبار " البلطي" من 15 ل 22 جنيه أما الحنشان فبلغ سعرها 120 بدلا من 180 و السهيلي يتراوح سعرها من 40 إلى 100 بدلا من 80 إلى 150 جنيه.

وطالب الجهات المعنية بالعمل على حل مشكلة ترخيص المراكب وتعاون جمعيات الصيادين مع أصحاب المراكب و تقديم تسهيلات لهم لتوفير قطع الغيار وأدوات الصيد كالغزلات و دعمهم بالسولار أيضا.

و في سياق متصل، قال البداوي منذ بداية جائحة فيروس كورونا بلغ عدد الإصابات بين التجار والبائعين 8 من بينهم حالتي وفاة مطالبا المواطنين المترددين على محلات الأسماك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم التجمهر أمام المحلات مشيرا إلى قيام التجار بالتعقيم المستمر و إرتداء الكمامات مشيرا إلى قيامهم كشعبة بتوزيع منشور إحترازي كل فترة للتأكيد على أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وهو ما يطبق فعليا.