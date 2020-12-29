محافظ دمياط تقود حملة إشغالات وتأمر بتشميع الجراجات المخالفة

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بمدينة رأس البر، بمرافقة اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد حمدي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

تفقدت المحافظ، خلال الجولة، عدداً من الكافتيريات والمقاهي والمطاعم والفنادق في منطقة السوق العمومي وشارع النيل، للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام الأفراد بارتداء الكمامة الواقية، وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية للمنشآت المختلفة.

وشدد محافظ دمياط على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة التدابير الوقائية المعمول بها، والالتزام بمواعيد الغلق التي تم تفعيلها مطلع الشهر الجاري، مؤكدةً أنه سيتم تفعيل القانون على غير الملتزمين بكل حزم.

وخلال مرورها بالمنطقة الثانية بمدينة رأس البر، تلاحظ وجود عدد من الجراجات المخالفة، وأمرت المحافظ بتشميع تلك الجراجات فوراً، والتصدي لأي مخالفات فور وقوعها، كما قادت المحافظ حملة لرفع الإشغالات بالسوق العمومي، ووجهت بتنفيذ حملات مكثفة دورية، للتصدي لأية تعديات على الطريق العام، وأي عشوائيات بالشوارع.