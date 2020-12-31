أسماء ضحايا حادث العلاقي بأسوان

ينشر موقع "الوطن" أسماء ضحايا حادث السير المروع بمنطقه العلاقي، صباح اليوم، وفقا لتصريحات مصادر طبية من داخل مديرية الصحة بأسوان.

وقالت المصادر إن المصابين هم "محمد عبداللاه عبد الله و حسين عبد الله محمد ومنصور عبد النافع حسن وحسن محمد حسني و احمد طه محمد ومحمد عبد الكريم سلطان وجمعه عبد الكريم سلطان وصالح عبد الكريم سلطان" وجميعهم من مركز دراو بينما لم يتم تحديد هويه 4 جثث أخرى داخل مشرحة مستشفي أسوان .

وكان مدير أمن أسوان تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع الحادث المذكور بمنطقة العلاقي، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا جرى نقل جثثهم لمشرحة أسوان العمومية، وسط تعزيزات أمنية وتواجد قيادات مديرية الأمن.