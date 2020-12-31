رئيس التحرير

محمود مسلم

أسماء ضحايا حادث العلاقي بأسوان

كتب:

عبدالله مشالي
12:52 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
صوره ارشيفية

صوره ارشيفية

ينشر موقع "الوطن"  أسماء ضحايا حادث السير المروع  بمنطقه العلاقي، صباح اليوم، وفقا لتصريحات مصادر طبية من داخل مديرية الصحة بأسوان. 

وقالت المصادر إن المصابين هم "محمد عبداللاه عبد الله و حسين عبد الله محمد ومنصور عبد النافع حسن وحسن محمد حسني و احمد طه محمد ومحمد عبد الكريم سلطان وجمعه عبد الكريم سلطان وصالح عبد الكريم سلطان" وجميعهم من مركز دراو بينما لم يتم تحديد هويه 4 جثث أخرى داخل مشرحة مستشفي أسوان .

وكان مدير أمن أسوان تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع الحادث المذكور بمنطقة العلاقي، ما أسفر عن وفاة 12 شخصا جرى نقل جثثهم لمشرحة أسوان العمومية، وسط تعزيزات أمنية وتواجد قيادات مديرية الأمن. 

اقرأ المزيد:

توافد الأهالي على مشرحة أسوان للتعرف على جثث ذويهم في حادث العلاقي

مشرحة أسوان تستقبل 12 جثة من حادث العلاقي.. وإصابة 6 في تصادم بأسيوط

عاجل.. مصرع 12 في حادث تصادم بطريق "العلاقي - برانيس" بأسوان

مصرع طالبين وإصابة 3 في حادث مروري ببني سويف

فيديو.. سائق توكتوك يشعل النيران في سيارة بعد حادث بالمنوفية