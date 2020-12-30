فيديو.. سائق توكتوك يشعل النيران في سيارة بعد حادث بالمنوفية

شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، واقعة أثارت غضباً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام سائق "توكتوك" بإشعال النار في سيارة سيدة، بعد حادث تصادم تسبب في تهشم زجاج مركبة التوكتوك، على طريق "ميت خاقان"، بدائرة مركز شبين الكوم .

ونشرت إحدى الصفحات الخاصة بشبين الكوم مقطع فيديو للواقعة، يظهر قيام سائق توكتوك بإضرام النار في سيارة السيدة، أثناء مشادة بينهما، بسبب حادث علي طريق "ميت خاقان"، ويظهر في الفيديو تجمع عد كبير من الأهالي حول السيارة، ومحاولة مساعدة السيدة في إخماد النيران، باستخدام طفايات الحريق.

وأكدت مصادر خاصة لـ"الوطن"، قيام مباحث شبين الكوم بالتحقيق في الواقعة واستجواب السائق، وسماع أقوال السيدة مالكة السيارة، موضحاً أنه جاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع على طريق "ميت خاقان"، بمركز شبين الكوم، حيث قام سائق التوكتوك، بعد الحادث، بسبب كسر زجاج مركبته، بسكب البنزين على سيارة السيدة، وأشعل النيران فيها، وسط حالة من الذهول من جميع الحضور.

وأضاف شاهد عيان، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأهالي الذين كانوا يتواجدون في المكان، قاموا بالسيطرة على الحريق، بعد اشتعال النيران في السيارة.

وأكدت مصادر أمنية صحة الواقعة، حيث تم إلقاء القبض على سائق التوكتوك المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية .

وأثارت الواقعة حالة من الغضب بين رواد موقع التواصل الاجتماعي من أبناء محافظة المنوفية، الذين طالبوا بمحاسبة سائق التوكتوك على "بشاعة فعلته"، ومساعدة السيدة صاحبة السيارة في الحصول على حقها القانوني، وحبس المتهم.