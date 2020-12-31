مصرع طالبين وإصابة 3 في حادث مروري ببني سويف

لقي طالبان اثنان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى بنى سويف المنيا، قرب قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محطة وقود بالقرب من قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف بالطريق الزراعي بني سويف ببا، ووقوع حالتي وفاة و3 مصابين، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور ورجال المباحث الجنائية إلى مكان الحادث.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين والوفيات إلى أقرب مستشفى لاتخاذ اللازم.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام المستشفى، والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى، كلا من لؤى عادل محمد، 19 سنة، مقيم محافظة الدقهلية، طالب جامعى، مصطفى رجب شعبان، 18 سنة، مقيم مدينة اهناسيا، طالب جامعي، جثث هامدة وتم إيداعهما مشرحة المستشفى .

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من: على عبدالمنصف فايز، 18 سنة، مقيم البليانة محافظة سوهاج مصاب اشتباه نزيف فى البطن وتهتك بعضلات اليد اليمنى، عبدالله ناصر عبدالفتاح 18 سنة، مقيم محافظة الفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وزياد محسن عبدالوهاب، 18سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، جميعهم طلاب بكلية طب الاسنان بجامعة النهضة، وأنهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي وانقلبت بهم، وجاري معاينة الحادث والوقوف على أسبابه من قبل رجال المرور بمديرية أمن بني سويف.

جرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج و الإسعافات الأولية، وايداع الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.