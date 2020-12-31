كريم العمري: «المتحدة» لعبت دورا احترافيا وانحازت لأسر الشهداء

قال الفنان كريم العمري، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت إنجازات كثيرة في هذا العام، مشيرًا إلى أنه متحيز لأسر الشهداء بحكم عمله السابق كضابط طيار بالقوات المسلحة المصرية، وأنه يرى أن الإعلام المصري أصبح أفضل وموجها، ويناقش قضايا تهم المصريين مثل أسر الشهداء وفيروس كورونا، وإبراز الإنجازات التي تشهدها البلاد في الأصعدة كافة.

وأكد «العمري» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن الشركة المتحدة انعكاس للعصر الذي تعيشه البلاد، مضيفا أن الإدارة السياسية تواكب أفكار الشباب وتهتم بهم، كما أنها حريصة على تجديد فكرها وروحها، ولم تعد تعاني من الرتابة والعقم اللتين كانت الإدارات السابقة تعاني منهما.

أتاحت الاختلاف في وجهات النظر

وأشار الفنان إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أتاحت الاختلاف في وجهات النظر، لافتا إلى أنه سيتابع الحفل الذي ستنظمه الشركة مساء اليوم ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة: «هنتجمع مع الأسرة زي أيام زمان، ودي مش أول حفلة، وفي حفلات اتعملت في العيد وشم النسيم».

وأردف «العمري» أن الإعلام أصبح مؤثرًا في حياة المصريين، ومن ثم فإن الشركة المتحدة تلعب دورا محترفا، مشيرا إلى أنه سيختار عملا فنيا ليشارك به في الفترة المقبلة؛ إذ أنه سيكون حريصا على دقة اختيار العمل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال المشاركة في مسلسل الاختيار في السباق الرمضاني.

وتابع: «متفائل بالعام المقبل، ونتمنى أن نرى نتائج الإنجازات التي حدثت بمصر طيلة هذا العام، رغم الظروف التي عانينا منها، في بلاد كتير وقعت لكننا في الطالع، واللي جاي خير».