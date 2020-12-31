إدارة موقف بني سويف بالفيوم إلكترونيا ومراعاة احتياجات ذوي الهمم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع وفد هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة أعمال تطوير موقف «الفيوم / بني سويف»، والمنطقة المحيطة به، بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسؤولي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والإتصالات، والمواقف، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وفد هيئة تنمية الصعيد استعرض خلال الاجتماع، أعمال التطوير الجارية بالموقف الممتد على مساحة 9200 متر مربع، ليصبح موقف سيارات نموذجيًا يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، كما عرض تطوير المنطقة المحيطة به، واستغلالها لتخدم الموقف الذكي الجديد.

وعرض ممثلو الهيئة أعمال التطوير الجارية بالموقف، والتي تشمل تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة التند والحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلاً عن النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيها وربطها بتطبيق إلكتروني سيتاح للجمهور.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وتحديد سعة الموقف من السيارات، والتخطيط الأمثل لإدارة الموقف إلكترونيًا، وإنشاء نقطة شرطة للموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.

واستعرض الاجتماع أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة العمرانية المحيطة بموقف بني سويف، والتي تشمل الطريق الرئيسي الموازي للموقف، وشارعي مصرف الشحات، والمشير أحمد اسماعيل، وكذلك رصف الطريق، وصيانة الجزر الوسطى أمام الموقف، ورفع كفاءة الأرصفة الخارجية، وزراعة أعمدة الإنارة الحديثة، فضلاً عن دراسة إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بمراجعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة المحيطة بالموقف، للوصول إلى صورة بصرية موحدة للمنطقة بأكملها، كما وجه مسؤولي الكهرباء بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة اللازمة لاستبدال الوصلات الكهربائية الطائرة والعشوائية للمنازل المجاورة بأخرى أرضية، وأصدر تعليماته لمسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لمراجعة مناسيب المياه الداخلة للموقف.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن تطوير المواقف وإدارته إلكترونياً، يسهم في تعزيز جهود المحافظة لإحكام السيطرة على المواقف وتحقيق الانضباط في عملية النقل الجماعي، للتيسير على المواطنين.