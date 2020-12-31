إدارة موقف بني سويف بالفيوم إلكترونيا ومراعاة احتياجات ذوي الهمم
كتب:
أسماء أبو السعود
09:01 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
محافظ الفيوم يستعرض أعمال تطوير موقف بني سويف والمنطقة المحيطة به
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع وفد هيئة تنمية الصعيد، لمتابعة أعمال تطوير موقف «الفيوم / بني سويف»، والمنطقة المحيطة به، بحضور عدد من قيادات المحافظة ومسؤولي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والإتصالات، والمواقف، ومدير إدارة البيئة بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن وفد هيئة تنمية الصعيد استعرض خلال الاجتماع، أعمال التطوير الجارية بالموقف الممتد على مساحة 9200 متر مربع، ليصبح موقف سيارات نموذجيًا يعمل بأحدث التقنيات الإلكترونية، كما عرض تطوير المنطقة المحيطة به، واستغلالها لتخدم الموقف الذكي الجديد.
وعرض ممثلو الهيئة أعمال التطوير الجارية بالموقف، والتي تشمل تطوير الحارات والأرصفة، ورفع كفاءة التند والحوامل وتركيب نظام مراقبة بالكامل، ومقاعد انتظار للركاب، ووضع منظومة آمنة لمواجهة الحريق، وتطوير المبنى الإداري، وأماكن لتركيب اللوحات الإعلانية، ورفع كفاءة دورات المياه، فضلاً عن النظام الذكي لتسجيل عدد السيارات، وأرقامها، ومواعيد وصولها، وأسماء سائقيها وربطها بتطبيق إلكتروني سيتاح للجمهور.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أعمال التطوير، موجهًا بإعداد مخطط لحركة السيارات داخل الموقف، وتحديد سعة الموقف من السيارات، والتخطيط الأمثل لإدارة الموقف إلكترونيًا، وإنشاء نقطة شرطة للموقف بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم.
واستعرض الاجتماع أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة العمرانية المحيطة بموقف بني سويف، والتي تشمل الطريق الرئيسي الموازي للموقف، وشارعي مصرف الشحات، والمشير أحمد اسماعيل، وكذلك رصف الطريق، وصيانة الجزر الوسطى أمام الموقف، ورفع كفاءة الأرصفة الخارجية، وزراعة أعمدة الإنارة الحديثة، فضلاً عن دراسة إنشاء محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي.
ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بمراجعة أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة المحيطة بالموقف، للوصول إلى صورة بصرية موحدة للمنطقة بأكملها، كما وجه مسؤولي الكهرباء بسرعة الانتهاء من إعداد المقايسة اللازمة لاستبدال الوصلات الكهربائية الطائرة والعشوائية للمنازل المجاورة بأخرى أرضية، وأصدر تعليماته لمسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لمراجعة مناسيب المياه الداخلة للموقف.
وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم أن تطوير المواقف وإدارته إلكترونياً، يسهم في تعزيز جهود المحافظة لإحكام السيطرة على المواقف وتحقيق الانضباط في عملية النقل الجماعي، للتيسير على المواطنين.