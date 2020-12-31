الإعلاميين: لجنة لرصد مخالفات البرامج الدينية والترفيهية في رمضان

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستشكل لجنة عليا لرصد ما قد ترتكبه البرامج المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل من مخالفات، موضحا أن النقابة لديها مرصد إعلامي لرصد الأداء ومدى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف سعدة لـ"الوطن"، أن النقابة لديها بالأساس مرصد إعلامي يرصد الأداء الاعلامي عبر شاشات التليفزيون وفي الوسائل المرئية والمسموعة بشكل يومي ويقدم تقرير مشاهدة من خلال تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على الأداء، لافتا إلى أنه بشكل عام تراجعت الملاحظات على أداء مقدمي البرامج بنسبة كبيرة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن المرصد سيمارس دوره خلال شهر رمضان أيضا عبر تشكيل لجنة عليا لرصد أداء البرامج التي سيتم بثها خلال الشهر، سواء في شاشات التليفزيون أو عبر أثير الإذاعة، موضحا أنه سيتم رصد أداء جميع أنواع البرامج سواء كان دينية أو ثقافية أو سياسة أو ترفيهية أو رياضية.

وكان سعدة قد أكد أن النقابة ستتقدم بمحاضر وبلاغ للنيابة ضد رامز جلال بتهمة انتحال صفة إعلامي حال عدم التقدم بأوراقه لتقنين أوضاعه والحصول على تصريح مزاولة المهنة طبقا لما نص عليه قانون النقابة في مادتي 2 و19، كما أشار إلى أن أسامة كمال، وريهام سعيد، ومصطفى بكري، وأحمد موسى، آخر من تقدموا بطلبات للنقابة لتقنين أوضاعهم، فيما لم يتقدم عمرو أديب حتى الآن.

وأوضح سعدة أن النقابة تعمل على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالمهنة وضوابطها، بالتزامن مع تقديم خدمات للأعضاء وحل مشكلاتهم، ويأتي على رأسها أزمة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن النقابة تتعامل مع أزمة الفيرس فيما يخص أعضائها بخطوات رسمية عبر التعاقد مع كبريات معامل التحاليل، وتقديم خدمات العلاج مجانا سواء للأعضاء أو الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة وأسرهم.