نقيب الإعلاميين: كمال وريهام وبكري قننوا أوضاعهم.. وأديب مقدمش ورقه

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّ عدد الأعضاء بجداول نقابة الإعلاميين يقترب حاليا من 2000 عضو، قبلت لجنة القيد أوراقهم وجرى اعتمادهم، لافتا إلى أنّ عدد الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة قليل جدا مقارنة بعدد الأعضاء.

وأضاف سعدة، لـ«الوطن»، أنّ معظم الحاصلين على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين مقدمي برامج أمام الشاشات، موضحا أنّ عددهم قليل جدا مقارنة بالعضويات «أصحاب المهنة الأصيلة» بحسب تعبيره.

نقيب الإعلاميين: نقترب من 2000 عضو

وكشف نقيب الإعلاميين عن أنّ آخر من تقدم للنقابة بأوراقه للحصول على تصريح مزاولة المهنة وجرى تقنين وضعه، هو أسامة كمال، مقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، وريهام سعيد، مقدمة برنامج «صبايا الخير» على قناة النهار، ومصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، وأحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، فضلا عن عدد من الإعلاميين لم يقدموا أوراقهم للنقابة، على رأشهم عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر».

قانون النقابة يحظر ممارسة النشاط دون التقنين

وطالب نقيب الإعلاميين، كل من لم يقنن وضعه بالتوجه للنقابة وتقديم الأوراق المطلوبة، خاصة وأنّ قانون نقابة الإعلاميين يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على عضوية نقابة الإعلاميين أو تصريح مزاولة المهنة طبقا للمادتين 2 و19 من قانون النقابة.

ولفت إلى أنّ النقابة لديها مرصد للأداء الإعلامي عبر شاشات التليفزيون وفي مختلف الوسائل المرئية والمسموعة بشكل يومي، ويقدم تقرير مشاهدة عن مدى الالتزام بتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني على الأداء.

وكان سعدة هدد في تصريح سابق لـ«الوطن»، الفنان رامز جلال، بتحرير محاضر ضده وإبلاغ النيابة بتهمة انتحال صفة إعلامي، حال إصراره على تقديم برنامج مقالب في شهر رمضان المقبل دون تقنين أوضاعه.