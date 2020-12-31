أهداف مبادرة شباب الدارسين في الخارج.. منها نقطة اتصال مع زملائهم

حرصت وزارة الهجرة على دعوة الشباب الدارسين بالخارج للمشاركة بآرائهم في عملية تحديث الرؤية، والاستماع لرؤيتهم وأفكارهم في خطة وجهود الدولة المصرية في عملية الإصلاح، باعتبارهم سفرائنا بالخارج لنقل الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة فيروس كورونا العالمي، والعمل على التعافي منها، وهو ما أشادت به المنظمات الدولية.

وتهدف مبادرة «شباب الدراسين في الخارج» وتأهيل الشباب للقيادة، وتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي حددته الحكومة بتوجيه وتكليف من القيادة السياسية وهو بناء الإنسان المصري، بما يتماشى مع سياسة الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم، وربطهم بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، أجندة مصر 2030، وجهود الوزارة في توطين أهدافها بالمحافظات المختلفة.

وأسفرت مبادرة شباب الدارسين بالخارج عن الكثير من النتائج الإيجابية، حيث أعلن الشباب المشاركين في المبادرة اعتزامهم الترويج لإنجازات الدولة المصرية في الوقت الراهن، وتدشين صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالإضافة إلى تطوع شباب الدارسين بالخارج ليكونوا نقطة اتصال بينهم وبين زملائهم الجدد بالخارج؛ لتعريفهم بثقافة البلدان التي قَدموا إليها للدراسة، والانتهاء من الأوراق الأساسية للإقامة والدراسة.

شباب الدارسين بالخارج، أكدوا أنهم سيقومون بدعوة زملائهم من الطلاب الأجانب أيضا لزيارة مصر؛ لتغيير الصورة النمطية عن مصر، والتعريف بثقافة وتقاليد الشخصية المصرية خلال الفعاليات المختلفة بجامعاتهم وفي الدول التي يقيمون فيها، كما ان المبادرة منحتهم فرصة للتعرف على شباب مصر بالخارج وتبادل الخبرات بينهم، وأن فرص التدريب بالوزارات المختلفة فرصة مهمة لصقل مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات المباشرة، فضلًا عن التعرف على جهود مصر للتطور والتعمير في وقت قياسي جدًا، وأن مصر اليوم تبني نهضة لا تقل عظمة عن الحضارة القديمة، لتعاود انطلاقها من جديد.