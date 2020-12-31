«أوقاف» و«شباب» القليوبية يصلحان بين مواطن ورئيس مدينة: تبادلا المحاضر

تدخل الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لإتمام الصلح بين المواطن أحمد رزق الخضراوي مع اللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، في واقعة التراشق بالألفاظ وتبادل الاتهامات، حيث احتجز رئيس المدينة المواطن في مكتبه وصفعه علي وجهه بسبب مشادة بينه وأحد الموظفين في يوليو الماضي خلال التزاحم على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بمجلس المدينة.

وتدخل وكيل وزارة الأوقاف لحل الأزمة باعتباره أحد أبناء قرية المواطن، بينما تدخل وكيل وزارة الشباب والرياضة لوجود علاقة صداقة بينه وبين عائلة المواطن.

ويأتي الصلح في إطار التأكيد على احترام حقوق المواطنين واحترامهم وعدم المساس بهم، حيث قام اللواء خالد المحمدي رئيس مدينة شبين القناطر بصحبة الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية بالتوجه إلى منزل المواطن وتم الصلح بينهما.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مواطني شبين القناطر، ويدعى أحمد رزق محمد سالم الخضري، اتهم فيه رئيس مدينة شبين القناطر باحتجازه في غرفة نائب رئيس المدينة وقتها مجدي البكري، والتعدي عليه بالضرب وسبه بألفاظ خارجة على خلفية قيام أحد أفراد أمن المجلس بمنع المواطن من الجلوس على سلم المقر للاستراحة بعض الوقت نظرًا لتعبه، بعد وقوفه لمدة ساعتين بسبب الزحام الشديد، والتدافع من قبل المواطنين على خزينة مجلس المدينة لدفع رسوم جديدة التصالح التي أقرتها الحكومة.

وقال المواطن صاحب المشكلة «أنا موظف بوزارة العدل، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، وأحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر ومصاب بالغضروف».

وأضاف «رزق» لم أستطع الوقوف في طابور المواطنين الممتد أمام خزينة المجلس، فاسترحت على سلم المجلس، نظرًا لحالتي الصحية، إلا أنني فوجئت بموظف الأمن ينهرني ويقول لي بالحرف الواحد أثناء صعود نائب رئيس المدينة «قوم من هنا» فرد عليه «مش قايم وخليك محترم»، بعدها قال لي نائب رئيس المدينة «فيه إيه تعالى كلمني».

وتابع أحمد: موظف الأمن قال لنائب رئيس المدينة، «الواد ده يا باشا قاعد على السلم معطل الطريق»، فكرر نائب رئيس المدينة على قوله «أنت قاعد ليه كده»، فقلت له «يا ريس انت مش شايف الزحمة، وبدأت أصور له الزحمة بهاتفي فخطفه موظف الأمن، وبعد ذلك صعدنا إلى مكتب نائب رئيس المدينة، وفوجئت برئيس المدينة يدخل عليّ وصفعني على وجهي أربع مرات.

ومع وجود محاضر متبادلة بين الطرفين تدخل عدد من المسؤولين لدى رئيس المدينة والمواطن وتم الصلح بينهما.