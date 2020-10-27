محضر صلح ينهي واقعة تعدي ولية أمر تلميذ على زميل نجلها بمدرسة في قليوب

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة واقعة اقتحام ولية أمر تلميذ، مدرسة بادارة قليوب التعليمية وضرب طفل، للشؤون القانونية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار محمد عبدالمقصود، مدير الإدارة التعليمية بقليوب، إلى أن إدارة المدرسة حررت مذكرة بمشاجرة بين طفلين، وأرسلت لأولياء أمورهما، وتراضوا، وبعدها بيوم واحد، جاءت ولية الأمر المتهمة، وخدعت المدرسة بأنها تريد أن تدخل للاطمئنان علي نجلها كأي إجراء طبيعي في أي مدرسة، وسمح لها، وبعدها فوجئ المعلمون باقتحامها الفسحة، وتعديها بالضرب علي الطفل.

وأضاف "عبدالمقصود" أنه تم التحفظ على ولية الأمر، وأبلغ قسم قليوب، وبعدها حضر ولي أمر الطالب المصاب، وحرروا محضر صلح، وعاد كل منهما إلى المدرسة، وبالرغم من ذلك، حول الأمر للشؤون القانونية.

شهدت مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة؛ إذ تشاجر طفلان، 8 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، ودخلت والدة أحدهما دخلت إلى فناء المردسة، واعتدت بالضرب على الآخر، ما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ، وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى فرع المجلس القومي للأمومة، بقيادة الدكتورة سلوى ترك، بلاغ من شيماء جمال، مسؤولة فرع المجلس بمدينة قليوب، بتعدي سيدة بالضرب على طفل داخل فناء مدرسة خلال فترة الفسحة، ما أصابه بارتجاج في المخ، وفقًا للتقرير المبدئي للحالة، وتحرر محضر بالواقعة، حمل رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قليوب.

وأوضحت مقرر الأمومة بالقليوبية، أن الطفلان "عمر" الضحية، و"سالم. ج" نجل المتهمة، 8 سنوات، بالصف الثالث الابتدائي، كانا يلعبان بفناء مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية، ثم تحول اللعب إلى مشاجرة أطفال، إلا أن الطفل الأول فوجئ بدخول والدة الآخر إلى الفناء، وضربته وسقط أرضا، وظلت تضربه بقدمها.

وتابعت: "على الفور نقل الطفل عمر إلى مستشفى قليوب المركزي، وجاء التقرير المبدئى للحالة يؤكد إصابة الطفل بارتجاج في المخ، وتحرك العظمة اليسرى بالجمجمة للأعلى، وحاليا يمكث بالرعاية في المستشفى"، مشيرة إلى أن أسرة الطفل أكدوا حدوث الواقعة داخل المدرسة، مطالبين بالتحقيق حول السماح بدخول هذه السيدة والتعدى على الطفل.

وجرى تحرير محضر رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم قليوب، ضد والدة الطفل "مروة. ع. ح. ا"، وأحيلت الواقعة للنيابة لإعمال شؤونها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ويتابع المجلس القومي للأمومة والطفولة الموقف بصورة مستمرة.