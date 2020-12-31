بالأرقام.. تفاصيل برامج الدعم النقدي غير المشروط من «التضامن»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها تولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنّ هدفها مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، ولضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، وجرى صرف المساعدات الاستثنائية ضمن برنامج الدعم النقدي غير المشروط، لنحو 46 ألفا و78 أسرة، بإجمالي 8 ملايين و600 ألف خلال 2020.

معاش الطفل

يمنح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وتحدد القيمة وفقا لعدد الأطفال، إضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش، شرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتي المتوسط بحد أقصى.

بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 46 ألفا و599 أسرة بإجمالي 45 مليون و700 ألف.

المساعدات الضمانية

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثي الولادة حتى 18 عاما، والأبناء من سن السادسة حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

بلغ إجمالي الأسر المستفيدة 398 ألفا و496، بإجمالي أكثر من مليوني جنيه.

معاشات أسر ضحايا الإرهاب

بلغ إجمالي معاشات أسر ضحايا الإرهاب في الفترة من 2014، وحتى 2020 مليونين و700 ألف جنيه، تم صرفهم عن 2379 مصابا، وصرف أكثر من مليوني جنيه لأهالي 1374 شهيدا.

وأضافت وزارة التضامن، أنّه تم صرف 78 ألف جنيه خلال عام 2020 لأسر ضحايا 52 شهيدا، و122 ألف جنيه لأسر مصابين.

المعاشات التأمينية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك 14% زيادة في قيمة المعاشات بحد أقصى 980 جنيها، وجرى تطبيق الحد الأدنى للمعاش اعتبار من 1 يوليو 2020 بقيمة 900 جنيه، بإجمالي 25 مليار جنيه سنويا.

المعاشات الاستثنائية

صُرفت معاشات استثنائية خلال 2020 لنحو 3 آلاف و174 حالة، بتكلفة شهرية 490 جنيها، ليصل الإجمالي إلى 5 ملايين و800 ألف جنيه، فضلا عن ميكنة تطبيقات الدعم النقدي، وجار تحديثها بشكل شامل.