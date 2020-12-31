بعد إجبار طالب مصاب علي الامتحان.. وكيل تعليم: التنمر أخطر من الفيروس

قال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن أي طالب يحق له التقدم بطلب لتأجيل الامتحان للفصل الدراسي الثاني بنفس الدرجة الفعلية، في حالة الظروف المرضية التي تحول دون وصوله لجنة الامتحان.

وأضاف سعد، في تصريح له، اليوم الخميس، أن سلوك التنمر أخطر من الفيروس على الطلاب والمجتمع ويؤدى لنتائج كارثية، قائلا: "الوصمة الاجتماعية تؤدي لتفاقم الإصابة بكورونا".

وأشار إلى أن قضية التنمر ضد مصابي فيروس كورونا، قد تدفعهم لإخفاء إصاباتهم، ما يتسبب في إصابات كثيرة وحدوث مضاعفات خطيرة لا تحمد عقباها، بحسب قوله.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تطبيق القانون سيتم بحزم وشفافية ضد المسئولين عن واقعة إجبار طالب مصاب بكورونا على آداء الامتحان، مؤكدا مجازاة المخطئ أيا كان موقعه، وفق ما تسفر عنه تحقيقات الشئون القانونية.

كان ولي أمر اتهم إدارة مدرسة للغات في الإسكندرية، بإجبار نجله الطالب بالصف الأول الثانوي على الحضور للمدرسة لأداء امتحان بعض المواد الإضافية، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ووفقًا لمنشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال الأب أنه أبلغ إدارة المدرسة بعدم تمكن نجله من حضور الامتحان، لإصابته بفيروس كورونا، إلا أنهم أخبروه بضرورة حضوره حتى لو كان مصابًا وإلا سوف يعتبر راسب- بحسب قوله.وأضاف الأب، أن الطالب انصاع لقرار المدرسة، وفوجئ بتنظيم لجنة خاصة له عبارة عن "مقعد وتختة في الفناء بجوار دورات المياه"، قائلًا: " جميع المعلمين في المدرسة رفضوا تسليم ورقة الامتحان لابني خوفاً على أرواحهم.. وصوروه أثناء جلوسه في الفناء ونشروا صوره على فيسبوك"