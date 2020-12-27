عمره عام ونصف.. 10 معلومات عن أول طفل مصاب بكورونا في الأقصر

سمحت إدارة مستشفى عزل العديسات بمحافظة الأقصر، لوالدة الطفل «محمد. أ» أول رضيع يصاب بفيروس كورونا المستجد تسجله مستشفيات الأقصر منذ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بالتواجد معه داخل المستشفى حتى تعافيه.

وأرجع مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، أسباب مرافقة الأم للطفل، إلى أن الرضيع المصاب بفيروس كورونا صغير السن ويحتاج لها حتى يتعافى وتتحول عينته إلى سلبية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للرضيع المصاب بفيروس كورونا إيجابية العينات، الأمر الذي تقرر بناء عليه نقله لمستشفى العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا داخل الأقصر، في ظل حالته الطبية المستقرة.

وينشر «الوطن» 10 معلومات عن الرضيع المصاب بفيروس كورونا، والمستشفي الذي يُعالج فيها:

1- الطفل يدعى محمد ويبلغ من العمر عام ونصف.

2- الطفل من منطقة المنشأة التابعة لمدينة الأقصر.

3- الطفل عانى من بعض الأعراض منذ ثلاثة أيام وتم تحويله لمستشفي الأقصر العام أمس السبت.

4- مستشفى الأقصر العام اتخذ الإجراءات اللازمة في حالات الاشتباه، وحول عينة الطفل لمستشفى الحميات.

5- أعلن مستشفي الحميات في ساعة متأخرة من مساء أمس عينة الطفل التي أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

6- قررت مديرية الصحة بالأقصر تحويل الطفل إلى مستشفى العزل بالعديسات المخصص لعزل الحالات الحرجة.

7- استقبل مستشفى العزل بالعديسات صباح اليوم الطفل وبدأ جرعات العلاج المقررة.

8- سمح المستشفى لوالدة الطفل بالتواجد في المستشفى، نظرا لصغر سن الطفل مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

9- حالة الطفل مستقرة ومن المقرر أن تتحول عينته إلى سلبية خلال أيام، وفق مصدر طبي بمديرية الصحة في الأقصر.

10 - حجز الطفل جاء ليحصل على رعاية واهتمام، برغم أن حالته مستقرة وتسمح بعلاجه بالمنزل.