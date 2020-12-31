تدهور الحالة الصحية لإحدى الزرافات الجدد بحديقة الحيوان

أكد مصدر مسؤول في حديقة حيوانات الجيزة، تدهور الحالة الصحية لإحدى الزرافات التي استوردتها مصر من جنوب أفريقيا، مرجعا السبب إلى موجة الطقس البارد التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنّه جرى تشكيل لجنة لمحاولة إسعاف الزراف، بعد أن اكشتف الحراس عدم قدرتها على الحركة في مبيتها.

ووصلت الزرافات إلى الحديقة الثلاثاء قبل الماضي، قادمة من جنوب أفريقيا، وعددها 3، انثيين وذكر وعمرهم يقترب من العامين.

الحديقة تعلن تسمية الزرافات الجدد

وأعلن الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتفاق على أسماء الزرافات الجدد، إذ جرى إطلاق اسم «فرح» على واحدة منهم.

الحديقة تكشف موقف زواج سوسن وزيزو

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنّ موقف زواج الزرافة «سوسن» مع الذكر «زيزو» غير واضح، نظرا لخطورة تخدير حيوان الزراف على حياته، وجرى الاستقرار على عدم نقل الزرافات الثلاث من موضعها الحالي، وبالتالي ستبقى الزرافة سوسن وحيدة لأكثر من عامين آخرين، لحين زواج «زيزو» بـ«فرح».