الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، موضحا أن المعاهد جزء من الدولة، والقطاع كان قد أعلن عن تقديم الامتحانات لتكون يوم 2 يناير المقبل وتوقف الطلبة عن الحضور استعدادا للامتحانات.

وأوضح الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء اليوم، و«بإذن الله حينما تتحسن الأمور كل الأمور ستعود كما كانت، كذلك القطاع ملتزم بالمناهج الدراسية وما تم حذفه، فنحن نهتم بما تم شرحه بشكل وافي وأي تقصير في جزء لم يتم الشرح سنضطر آسفين لحذفه».

وقال عباس في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن القطاع ملتزم بقرارات مجلس الوزراء الخاص بتأجيل امتحانات نصف العام، كذلك ملتزم بكل القرارات التعليمية.

وأصدر القطاع منذ أيام عدة قرارات داخل قطاع التعليم شملت حذف مناهج شهر يناير لكل المراحل الدراسية عدا الشهادة الثانوية، ورفع الغياب لكل طلاب المعاهد الأزهرية.

منصة الأزهر للتعليم

وفي مارس الماضي، أطلق الأزهر الشريف منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.

وتحتوي المنصة علي فيديوهات شرح مبسطة لجميع المناهج العربية والشرعية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم إتاحتها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى جميع المواد المشتركة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية.

ونشر الأزهر الشريف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كل المناهج الخاصة بالتعليم الأزهري كما تم تدشين منظومة «اسأل نجبك» للرد على الأسئلة الخاصة بالمناهج، والأمور الإدارية التي تيسر على الطلاب وأولياء الأمور، كما نشر الأزهر عبر بوابته الرسمية مناهج الأزهر لهذا العام وذلك على الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/materials/manhag.htm#3d

قرارات مجلس الوزراء

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير اتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.