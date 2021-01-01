اليوم.. الكنائس تقيم قداسات بداية العام الجديد وسط إجراءات احترازية

تقيم الكنائس المصرية، صباح اليوم الجمعة، قداسات بمناسبة رأس السنة الميلادية، بحضور عدد محدود من الأقباط، والذي تم فتح باب الحجز المسبق للقداسات، ووسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أغلقت الكنائس، مساء أمس الخميس، لأول مرة أبوابها خلال استقبال العام الميلادي الجديد، وطالبت الأقباط بالاحتفال والصلاة بتلك المناسبة في منازلهم، منعا للتجمعات والتزاما بقرارات الدولة بإلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

البابا يصلي القداس في دير الأنبا بيشوي

وصلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في الحادية عشرة من مساء أمس الخميس، صلوات نصف الليل والتسبحة، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وأعقبها القداس الإلهي الذي انتهى مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021، وتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COCchannel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويأتي ذلك وسط استعدادات من الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد خلال الأسبوع المقبل، طبقا لتقويم الكنائس الشرقية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، يوم 6 يناير الجاري، في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في إطار إجراءات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنعا للتجمعات، فيما تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في كل الإيبارشيات بحضور الأساقفة والمطارنة والكهنة وعدد من الشمامسة فقط.

الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد في 5 يناير

كما تقيم الطائفة الإنجيلية بمصر، احتفالها الرسمي بمناسبة عيد الميلاد المجيد يوم 5 يناير الجاري، بكنيسة قصر الدوبارة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والذي يقام بحضور أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، فقط، على أن يذاع الاحتفال على القنوات الفضائية المصرية والمسيحية، والبث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.