لجنة ثلاثية لبحث أسباب نفوق ذكر الزراف «زيزو» القادم من جنوب أفريقيا

أكد مصدر مسئول بحديقة حيوان الجيزة نفوق ذكر الزراف «زيزو» القادم من جنوب أفريقيا الثلاثاء قبل الماضي، مرجحا إصابته بصدمة رئوية نتيجة الطقس البارد التي تمر بها البلاد.

أوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الحياة البرية ومعهد بحوث صحة الحيوان والطب البيطري بالحديقة لفحص الصفة التشريحية للزراف النافق وإعدادها تمهيدا لإرسالها إلى دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف أن هناك حالة من الحزن سادت الحديقة والعاملين بها خاصة أن الحديقة لا تحتوي على ذكر وبها ثلاث إناث فقط وهم سوسن وشيكي وفرح.

وتابع أن الزراف من الحيوانات التي تعيش في الغابات الإستوائية وحساسة للبرد وأن الحديقة اتخذت كل الوسائل البيطرية لمنع حدوث النفوق ببناء مبيت بالمواصفات المطلوبة.

وكانت الزرافات قد قدمت إلى الحديقة الثلاثاء قبل الماضي من جنوب أفريقيا وعددها ثلاث وعمرهم يقترب من العامين.

وتبلغ قيمة الثلاث زرافات مليوني جنيه إلا أنه لم يتم دفع مقابل لهم وتم عقد الصفقة بنظام التبادل على أن ترسل مصر مقابلها فرس نهر وعشر سلاحف سودانية وطيور بجع.