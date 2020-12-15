حديقة الحيوان: قش الأرز للحماية من البرد ومشروبات دافئة للشمبانزي

اتخذت حديقة الحيوان بالجيزة عدداً من الإجراءات المتبعة لمواجهة العاصفة المتوقعة اليوم وغداً وما يصاحبها من سقوط أمطار وعواصف ترابية.

وأضافت في بيان لها أنه تم وضع قش أرز في أرضيات المبايت والجور، للمساعده في تدفئة أجساد الحيوانات خلال موجات البرد وكذلك امتصاص مياه الأمطار، كما يتم تقديم العلائق الجافة والمركزة التي تساعد على تدفئة أجساد الحيوانات، وتقيم المشروبات الدافئة لحيوان الشمبانزي.

وأوضحت الحديقة في بيان لها، أنه لتجنب تساقط الأمطار على الحيوانات تم فتح مبايتها وخاصة بيوت السباع والشمبانزي والدببة للاحتماء داخلها متى أرادت ذلك، مشيرة إلى أن أغلب الحيوانات تعيش في البيئة الأفريقية ولذلك تألف المطر وتبتهج به، كما أن الحديقة مصممة بحيث تحمي الحيوانات من مياه الأمطار، من خلال الأشجار الكثيفة التي تُظلل المبايت وتنتشر في كل الحديقة، كما أن لكل مبيت للحيوانات مظلة مصنوعة من الخشب تحميه من تساقط الأمطار.

واتخذت حديقة الحيوان إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما تم توفير المطهرات لكل العاملين، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وافتتحت العام الحالي حديقة الأطفال التي تمكنهم لأول مرة من التفاعل مع الحيوانات المستأنسة، والتقاط صور معها، وتقديم الأكلات المفضلة لها، وتحتوي على الحيوانات المحببة للأطفال كالغزال والحصان السياسى واللاما والطيور الملونة.

وأُغلقت حدائق الحيوان والمتنزهات فى مصر كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، أبريل الماضي، الأمر الذى تسبّب فى خسائر كبيرة لمواردها، وتم إعادة فتحها أغسطس الماضي لاستقبال المواطنين مرة ثانية بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وتعد حديقة حيوان الجيزة من أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة 80 فدانًا أو عدد الحيوانات، وتعمل على تطبيق جميع الضوابط وإلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على الصحة العامة وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي.