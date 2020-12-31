السياحة الثقافية: إقبال كبير من المصريين لقضاء ليلة رأس السنة بالأقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية والأثرية، إن المواطنين المصريين أنعشوا المناطق السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان ليلة رأس السنة، وهناك 40 فندق عائم يعمل ما بين الأقصر وأسوان امتلأت بالسياح المصريين حاليا.

حجوزات البالون الطائر 100%

وأضاف عثمان لـ«الوطن»، أن نسب حجز رحلات البالون الطائر بلغت 100% اليوم، وذلك بسبب حرص المصريين على التواجد بها، وكل المتاحف والمعابد والمزارات الأثرية بالأقصر وأسوان مستعدة لاستقبال السياح المصريين.

وأشاد عثمان بحالة الوعي التي عليها المواطنين المصريين وتوجههم لزيارة المدن السياحية بالصعيد خلال تلك الفترة التي تشهد تراجعا كبيرا في أعداد السياح الوافدين من الدول الأجنبية نظرا لانتشار فيروس كورونا.

وأوضح عثمان أن كل الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان تلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما أنها ملتزمة باستقبال النزلاء بحد أقصى 50% من السعة الاستيعابية للفندق.

وأكد إلغاء كل الاحتفالات والفعاليات بالمنشآت الفندقية الثابتة والعائمة بالصعيد والتي قد ينتج عنها إصابات بالفيروس.

ونوه إلى أن هناك إقبال كبير من السياح الذين يزورون الغردقة على الرحلات اليومية التي يتم تنظيمها لمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة ضعيفة نظرا لعدم وجود رحلات طيران تعمل حاليا بين الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر ومحافظات الصعيد السياحية.

ومن جانبه، قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال ليلة رأس السنة بفنادق الغردقة بلغت نحو 20%.

وأكد أن السياح الأوكران والبيلاروس والصرب هم الأكثر تواجدا بالمدينة حاليا، علاوة على مئات المواطنين المصريين الذين فضلوا قضاء تلك المناسبة بالبحر الأحمر.