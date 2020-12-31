حملة للتبرع بالدم لصالح معلمة بكفر الشيخ: تحتاج 13 كيس يومياً

تجمع العشرات من المعلمين بمدرسة «الشهيد سمير بدوي» الرسمية للغات، حول سيارة إسعاف توقفت أمام مدرستهم، للتبرع بالدم لصالح زميلتهم المريضة، التي تحتاج نحو 13 كيساً من الدم يومياً، وهو المشهد الذي لفت نظر محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، أثناء مروره بالشارع المقابل للمدرسة، حيث توقف بسيارته للاستفسارعن الأمر.

وأطلق معلمو المدرسة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، حملة التبرع بالدم، لإنقاذ زميلتهم المعلمة "مها عبد الرازق عبد السميع"، مدرسة العلوم بالمرحلة الابتدائية، والتي تحتاج إلى نقل كمية كبيرة من الدم بصفة يومية.

وخلال جولة تفقدية للمحافظ في مناطق وسط مدينة كفر الشيخ، يرافقه فيها نائبه، عمرو البشبيشي، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، لاحظ تواجد سيارة إسعاف أمام المدرسة بشارع "الخليفة المأمون"، فطلب من مساعديه الاستفسار عن الأمر.

وبعد إبلاغه بتنظيم المدرسين حملة للتبرع بالدم لإنقاذ زميلتهم المريضة، وأنها تحتاج إلى 13 كيس بلازما يومياً، وجه "نور الدين" بتقديم كل الدعم الممكن للحملة، خاصةً وأن المريضة من المعلمات المؤسسات لمدرسة «الشهيد سمير بدوي» للغات، ووجدت الحملة إقبالاً من العاملين بالمدرسة، ولكنها لن تكفي حاجة المعلمة اليومية للبلازما.

وعبر عدد من أقارب المعلمة عن سعادتهم بما فعله زملاؤها والتبرع بالدم لها، مشيرين إلى أنهم يجدون صعوبة في الحصول على دم من نفس فصيلتها، رافضين الإفصاح عن طبيعة مرضها، مطالبين بالدعاء لها.

فيما أكدت إحدى المعلمات، زميلة المعلمة، التي رفضت ذكر اسمها، ان زميلتهم تحتاج لدم يومياً، ووجدوا أن أقل رد لجميلها وخدماتها هو التبرع لها بدمائهم، ووصفتها بأنها «هي أختي، ونفديها بروحنا مش بس بدمنا».

وفي قت سابق، أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، استمرار مبادرة «20 دقيقة تنقذ حياة"» للتبرع بالدم، وتوفير الفصائل المختلفة لإنقاذ حياة المرضى، مشيرةً إلى أن المبادرة واصلت أعمالها في مدينة فوة، اليوم الخميس، برعاية إدارة الطب العلاجي، وبالاشتراك مع إدارات بنوك الدم ومستشفى فوة المركزي.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية الصحة بكفر الشيخ، فقد شهدت المبادرة إقبالاً كبيراً، من أبناء مركز ومدينة فوة، للتبرع بالدم، وسط إجراءات احترازية، وفرض التباعد الاجتماعي، وتطبيق سبل مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا، حيث تهدف الحملة إلى نشر ثقافة التبرع بالدم وتوفير الفصائل المختلفة منه.