حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الجمعة 1-1-2021

كشف بيان للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة أول أيام العام الجديد 2021، على كافة الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء ومائل للدفء على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

بينما ليلا، يسود طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة، عدا السواحل الشمالية يكون باردا، إذ يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان، بحسب بيان الهيئة الصادر منذ قليل.

وتشهد البلاد غدًا الجمعة الشبورة المائية الكثيفة التي تتكون في الساعات الأولى من الصباح، تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، أما البحر الأحمر فيكون حالة البحر من خفيفة إلى معتدلة، وتكون ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 11

الإسكندرية 20 12

وادي النطرون 20 12

طنطا 20 11

شبين الكوم 20 11

دمنهور 21 12

بلطيم 21 13

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 06

بورسعيد 20 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 11

نخل 20 02

نويبع 23 16

طابا 22 14

كاترين 16 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 08

بني سويف 21 10

المنيا 22 10

أسيوط 22 10

سوهاج 23 09

قنا 23 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 25 07

شلاتين 26 16

أبورماد 25 17

حلايب 24 18

رأس حدرية 24 18