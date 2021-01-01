تعرف على تعليمات المطارات لموظفيها لتفادي إصابتهم بـ كورونا

نظرا للارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» عالميا ومحليا، طالبت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من العاملين بها ضرورة اتباع التعليمات التالية للوقاية من كورونا وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتمثلت تلك التعليمات فيما يلى:

1- ضرورة غسل اليدين بشكل متكرر خاصة بالماء والصابون عقب الاتصال المباشر مع المسافرين.

2- تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي أثناء العطس أو السعال وغسيل اليدين مباشرة بعد ذلك.

3- اتباع السلوكيات الصحية السليمة من طعام مناسب وتمارين منتظمة وراحة كافية.

4- تهوية المكان بشكل مناسب سواء في المنزل أو المكتب وفتح النوافذ من وقت لآخر.

5- الالتزام بتعليمات الحجر الصحي في المطارات المصرية والتعاون معهم في كل ما يخص الوقاية من الفيروس.

6- متابعة بيانات وزارة الصحة بخصوص التطورات الخاصة بالمرض.

7- استعمال المناشف لمرة واحدة.

وقال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه فى ظل الإجراءات التى اتخذتها المطارات المصرية للتصدي لجائحة كورونا فقد تم تركيب 46 كاميرا حرارية لكشف ارتفاع درجات الحرارة لدي المسافرين بمطار القاهرة، فضلا عن تركيب نحو 70 كاميرا حرارية بمطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب واسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان بإجمالي 116 كاميرا بجميع المطارات المصرية.

وأضاف أنه تم استصدار تعليمات للاستعداد الكامل بكل المطارات المصرية، مع ضرورة التعاون مع إدارات الحجر الصحى المتواجد بالمطارات لتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الركاب المسافرين الوافدين وسلامة العاملين بالمطار، موضحا أنه تم وضع علامات أرضية للتباعد بين المسافرين بالمطارات، وتركيب استاندات ملصق بها تعليمات وتحذيرات الوقاية وفقا لتعليمات وزارة الصحة، مع وضع التعليمات على جميع شاشات المطار، ووضع لافتات تشير للتباعد والمسافات الآمنة لجميع الركاب.