«القابضة للمطارات»: استقبال حضاري لمنتخبات كأس العالم لكرة اليد

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنّه في ضوء استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 وبمشاركة 32 منتخبا، وفي ضوء توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، جار وضع تجهيزات خاصة بمطار القاهرة لاستقبال المنتخبات المشاركة بالبطولة، ومشجعي المنتخبات بالشكل الحضاري الذي يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية واستحقاقها لتنظيم البطولة، خاصة وأنّ البطولة تأتي في ظروف عالمية خاصة بسبب جائحة كورونا، ما يتطلب جهودا أكبر للحفاظ على سلامة ضيوف مصر في البطولة.

استقبال حضاري لمنتخبات ومشجعي كأس العالم لكرة اليد بالقاهرة

وأكد محروس، أنّ التجهيزات تهدف لسرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة، خاصة وأنّ مطار القاهرة جرى تجهيزه في وقت سابق بـ46 كاميرا حرارية لقياس درجة حرارة الركاب، والكشف عن أي حالات إصابة مشتبه بها، ما يساعد في تسهيل مهمة أطباء الحجر الصحي بالمطار.

إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة لاستقبال الرحلات ذات الصلة بالبطولة

وأضاف محروس، أنّه جرى إخطار قطاع العمليات بمطار القاهرة للاستعداد لاستقبال الرحلات الجوية ذات الصلة بالبطولة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية بمطار القاهرة، وبما لا يؤثر على جداول التشغيل الأخرى لباقي الرحلات.

وجار تشكيل فرق من العلاقات العامة لاستقبال وتوديع ضيوف البطولة وتقديم أي تسهيلات أو استفسارات، ووضع لافتات بشعار البطولة بأنحاء متفرقة بالمطار، وبما يرسخ الانطباعات الحضارية عن مصر من خلال مطار القاهرة الذي يعد البوابة الأولى أمام الضيوف من مختلف أنحاء العالم.

مشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 لأول مرة

يذكر أنّ تلك هى المرة الثانية التي تنظم فيها مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهي المرة الأولى منذ 2015 التي يتم فيها تنظيم البطولة خارج أوروبا، ولأول مرة بمشاركة 32 منتخبا بدلا من 24 في آخر نسخة من البطولة، كما أنّها اول بطولة دولية تقام منذ تفشي جائحة كورونا.

استمرار الرحلات الجوية بين مطاري القاهرة وهيثرو لحين إشعار آخر

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن استمرار الرحلات الجوية للشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن، بمعدل 11 رحلة أسبوعيا، ولم تصدر أي تعليمات أو توجيهات جديدة بخصوص وقف الرحلات مع لندن، على خلفية ظهور فيروس كورونا بشكل جديد، وسرعة انتشاره خاصة في جنوب إنجلترا، ما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية مع إنجلترا.

استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة

وكان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال في تصريحات إعلامية فجر اليوم: «نتابع الموقف باستمرار، وننفذ الإجراءات الوقائية المتبعة على الرحلات الجوية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الركاب وكذلك الأطقم العاملة، وفور صدور أي توجيهات جديدة من الدولة أو من وزارة الصحة، سيتم تطبيقها على رحلات لندن فورا.