القابضة للمطارات: حركة الطيران سارت بشكل جيد في أول أيام العودة

قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن حركة الطيران سارت بشكل إيجابي في اليوم الأول لعودته، خاصة في صالة الركاب رقم 3 بمطار القاهرة المخصص لشركة مصر للطيران شهدت حركة الطيران بشكل جيد حيث تم إطلاق رحلات لأبوظبي ودبي ونيويورك وميلانو وباريس.

وأضاف "محروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المطارات المصرية من أولى المطارات التي طبقت الإجراءات الاحترازية، حيث تم تزويد كل المطارات بكاميرات حرارية إضافة إلى أجهزة التعقيم وقياس درجات الحرارة لوقاية الركاب من فيروس كورونا.

وأكد أنه يجرى تعقيم حقائب المسافرين قبل إيصالها للجوازات، "مفيش حد بيدخل المطار إلا وهو لابس كماماته"، موضحا أن الحركة داخل المطارات عادت بشكل طبيعي وفق تعليمات وزارة الصحة بحيث تراعي التباعد الاجتماعي.