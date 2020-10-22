رئيس القابضة للمطارات: التأكد من مطابقة إجراءات العمل بـ7 مواني

صرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فتشت لجنة التفتيش والمراجعة على الشركات التابعة، للتأكد من مطابقة إجراءات سير العمل، وسلامة الأفراد والمنشآت والمعدات، لـ7 مطارات خارجية.

وجاءت هذه المطارات كالتالي:

بورسعيد، الأقصر، أسوان، العاصمة الإدارية، أسيوط، سوهاج، وبرج العرب، وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران وسلطة الطيران المدني، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات المحلية والدولية، لتشغيل المطارات.

اللجنة تهدف للمتابعة الدورية وضمان سلامة وانتظام سير العمل

كان المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أصدر في وقت سابق قرارا بتشكيل لجنة التفتيش والمراجعة، على الشركات التابعة، وبشكل دائم بعضوية ممثلين في تخصصات مختلفة من الشركة القابضة والشركات التابعة، بهدف المتابعة الدورية لضمان سلامة وانتظام سير العمل بجميع الشركات التابعة، سواء مقار أو مواقع أو مطارات، والتأكد من مطابقتها للتشريعات الدولية والمحلية.

كانت شركة ميناء القاهرة الجوي، ناشدت العاملين لديها ضرورة توخي الحذر والإلتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة "مهبط المطار"، والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها في مثل هذا الوقت من العام، تحسبا للتقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة القادمة.

ونبهت الشركة، خلال منشور إداري لها، على ضرورة الإستعداد الكامل لجميع ظروف التغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري، خاصة بمنطقة مهبط المطار، والإلتزام بجمع المعدات من أرض المهبط أولا بأول، وعدم السماح بوجود أي معدات لفترات طويلة للحد من الحوادث.

وقالت مصادر مطلعة بشركة ميناء القاهرة الجوي، لـ"الوطن"، إن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران، ويشل حركته هو إنخفاض مستوى الرؤية، أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة،

وكانت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، كشفت أن غرفة ومركز العمليات بالمطار، يتابعان وضع حالة الطقس أولًا بأول، للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ، فضلا عن أن قطاع العمليات بوزارة الطيران المدني، يتابع على مدار الساعة حالة الطقس، تحسبًا لأي طوارئ .

مطار القاهرة يعلن الطوارئ بسبب التقلبات الجوية السيئة

كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أكد للوطن خلال تصريحات خاصة، أن المطارات المصرية ستعمل وفق الإجراءات المقررة خلال موجة الطقس السيئ المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحا أن الأولوية ستكون للأمن والسلامة، وأن المطارات المصرية مجهزة للتعامل مع الأمطار، ولكن حال عدم وجود وضوح في الرؤية بسبب الأمطار سيتم تفعيل إجراءات الأمن والسلامة.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، عقد اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والسادة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة و التابعة لها ورئيس سلطة الطيران المدنى ورئيس هيئة الأرصاد الجوية ومساعدي وزير الطيران لمناقشة الإستعدادات الخاصة بالمطارات المصرية فى ضوء البيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تفيد بتعرض البلاد خلال الساعات القادمة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مصاحبة بسقوط الأمطار.

وتم إستعراض الخطط والإستعدادات الخاصة للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها البلاد، كما تم مناقشة الإجراءات والإستعدادات داخل المطارات المصرية وفقاً لنماذج المحاكاه والأساليب التدريبية التى تم تنفيذها لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا التنسيق مع الجهات المعنية طبقاً لخطة الحكومة المصرية. وشدد وزير الطيران على ضروة رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وكذا مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران و متابعة الموقف أولا بأول بالمطارات على مدار الساعة خلال الفترة القادمة لضمان انسيابية الحركة داخل المطارات .

وكان منار، أكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمتلك الخبراء والمتخصصين والأجهزة والمعدات الحديثة في مجال رصد الظواهر المناخية والتنبؤات الجوية قبل حدوثها وترسل التقارير الفنية للجهات التنفيذية بالدولة والتى تعد بمثابة الإنذار المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الأزمات.