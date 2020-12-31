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محمود مسلم

عاجل.. الكهرباء تمد مهلة طلبات العداد الكودي لمارس 2021

كتب:

سلامة عامر
03:23 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
قرار مهم من وزارة الكهرباء حول العداد الكودي

قرار مهم من وزارة الكهرباء حول العداد الكودي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر مارس القادم 2021.

وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

جدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية تلقت أكثر من مليون ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2.4 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية مارس القادم 2021 وذلك لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.

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