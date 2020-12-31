وزير التعليم: لم نعطل الدراسة.. ألغينا الحضور فقط

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تلقت موافقة على حزمة من الإجراءات بعد عرضها على مجلس الوزراء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العام الدراسي، وعدم تعريض كل أعضاء المنظومة التعليمية لأي خطر.

تعديل الخريطة الزمنية

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي: «وفقًا للخريطة الزمنية التي عرضت من قبل، فالعام الدراسي بدأ بموجبها في 17 أكتوبر، وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول ستعقد في 20 يناير، أما عطلة منتصف العام من 5 فبراير إلى 20 فبراير، وتقديرًا للموقف الذي نعاني منه وجدنا أنّه من الأفضل تعديل هذه الخريطة الزمنية".

استكمال الدراسة بالتعليم عن بعد

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «وفقا للتعديل، فإنّ الامتحانات ستجرى بعد إجازة عطلة منتصف العام، أي بعد 20 فبراير، وسنستغل الفترة الحالية في استكمال المحتوى الدراسي لكل عن طريق الاستثمارات في التعليم عن بعد، وهذا ينطبق على طلاب مدارس التعليم العام والفني والحكومية والخاصة والدولية وقطاع التعليم العالي».

وزاد شوقي: «عاوزين الولاد متروحش المدارس من 2 يناير حتى 20 فبراير، وهذا ليس تعطيلًا للدراسة، لكننا ألغينا الحضور».