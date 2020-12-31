«الأعلى للجامعات»: قرارات تعليق الدراسة تسري على طلاب الدراسات العليا

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، أن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، وكذلك قرارت تعليق الدراسة بالجامعات، تسري على جميع الفئات الدراسية بالجامعات سواء كانوا مراحل البكالوريوس أو الليسانس أو الدراسات العليا والتعليم المفتوح والتعليم المدمج، مشيرا إلى أن الجامعات متلزمة بقرارات رئيس مجلس الوزارء فيما يتعلق بتعليق الدراسة.

وقررت كلية الآثار بجامعة القاهرة، تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي كان مقررا لها يوم السبت 9 يناير 2021 سواء بكالوريوس أو دراسات عليا إلى ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء على قرارات الحكومة المصرية، مع استمرار تدريس المقررات الدراسية أون لاين على منصة البلاك بورد.