رؤساء الجامعات يردون على الشائعات المتداولة بشأن تأجيل الدراسة

شائعات كثيرة تم تداولها خلال الفترة الماضية، بجميع منصات وسائل التواصل الإجتماعي حول حقيقة تأجيل الدراسة بالجامعات الحكومية و الخاصة و المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ليؤكد عدد من رؤساء الجامعات و المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن الدراسة مستمرة بجميع الكليات وفقاً للجدول الزمني المحدد للعام الدراسي الجامعي، وذلك في إطار تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي يدمج ما بين التعليم عن بعد و التعليم النمطي المعتمد على ضرورة حضور الطلاب بالجامعات .

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حقيقة تأجيل الدارسة بـ الجامعات ، خاصة حلوان، قائلا: «الدراسة مستمرة ولا يوجد تاجيل لها أو تأجيل للامتحانات»، موضحاً أن الدراسة مستمرة وفقاً لمنظومة التعليم الهجين، وهو المناصفة بين الدراسة عن بعد من خلال وضع عدد من المقررات الدراسية على منصات الجامعة التعليم التي لا تحتاج إلى حضور الطلاب بالكليات، وما بين الدراسة التقليدية التي تحتاج للحضور في الجامعة.

موضحاً انه تم تقسيم الطلاب منذ بداية التيرم الدراسي الجاري إلى مجموعات ليتناوبوا في الحضور، بنسبة لاتقل عن 50% حضور لكل مجموعة بحد أقصى 3 أيام في الأسبوع .

الجامعات: نلتزم بالإجراءات الإحترازية و التعقيم الدوري للمنشآت منذ الإعلان عن جائحة كورونا

وأكد «نجم»، في تصريحات خاصة لـ" الوطن"، إن الجامعة و الكليات ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، من حيث التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت و القاعات والمدرجات و المعامل، مع الإلتزام بتحقيق التابعد الجسدي و الإجتماعي لحضور الطلاب، و كذلك التشديد على ضرورة إرتداء الكمامة لكل شخص قبل الدخول إلى الحرم الجامعي .

فيما قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ان الدراسة مستمرة والامتحانات في موعدها المقرر ، ولا يوجد أي تأجيل للدراسة بالجامعات و الامتحانات، مؤكداً أن هناك إجراءات إحترازية يتم تطبيقها دورياً منذ الإعلان عن جائحة كورونا تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة الطلاب و أعضاء هيئة التدريس و العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتماشياً مع توجيهات الدولة المصرية والمجلس الأعلى للجامعات في مجابهة المرض .