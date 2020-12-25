«الزراعة» في أسبوع.. تصدير البيض للأردن و3 زرافات جديدة لحديقة الحيوان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 18، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 18 إلى 24 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى الإنفوجراف الضوء، على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الإنفوجراف إلى لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالرئيس التنفيذي لمجموعة شركات دواجن الوطنية والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، فضلا عن اجتماعه مع فريق تحديث منظومة الري بالوزارة لمتابعة سير العمل في المنظومة، حيث شارك في جانب من الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس فريق تحديث الري بوزارة الموارد المائية والري، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة، والتوسع في توعية المزارعين بأهميتها.

وخلال الأسبوع أيضا، تفقد الوزير محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة للوقوف على عمليات التطوير الذي تشهده المحطة ورفع كفاءتها أيضا والاطمئنان على البرامج التي تستهدف الرعاية والتربية، كما تفقد أقسام المحطة المختلفة وعنابر الخيول وشدد على الاسراع برفع كفاءتها وتنمية مواردها وتوفير أقصى رعاية للخيول خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد تغيرات مناخية متقلبة.

وأعلن وزير الزراعة ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وتأثر حركة النقل والتجارة العالمية، حيث ضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، كما شدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قرر تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل.

وأعلنت الوزارة الموافقة على تصدير 95 ألف بيضة تفريخ كتكوت دجاج بياض بيض مائدة، إلى دولة الأردن الشقيقة مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، وذلك بعد توقف دام لسنوات، كما تم إعلان ضبط 3 مصانع لإنتاج الأعلاف غير مرخصة و 45 طن مسحوق بروتين وخامات أعلاف غير صالحة للاستهلاك الحيواني، وذلك ضمن توجيهات وزير الزراعة بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف حفاظا على الثروة الحيوانية والداجنة، حيث جاءت الحملة بالتنسيق بين كل من: قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الأمن ومديرية الزراعة المختصة.

وتوجه وفد من وزارة الزراعة إلى محافظة كفر الشيخ، حيث زار مديرية الزراعة وعدد من الجمعيات الزراعية والحقول، للوقوف على حالة الزراعات الشتوية، ومتابعة سير العمل بالإدارات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مدارس حقلية، على مدار الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين، ونقل البحوث الزراعية العلمية وتطبيقها على أرض الواقع لخدمة المزارعين والمربيين على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة تطبيق تجربة الزراعة على مصاطب في محافظتي الفيوم والدقهلية الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير معدل التقاوي المستخدمة في زراعة القمح من 25-40% من الكمية الموصي بها، وتوفير مياه الري بحوالي 25% أو أكثر من كمية المياه المستخدمة في حالة الزراعة العادية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة خاصة السماد الآزوتي، كذلك تم الانتهاء من تحويل 5400 فدان، بمحافظة دمياط من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، وذلك على نفقة المزارعين بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لالغاء المساقي والحدود.

واستقبلت حديقة الحيوان بالجيزة 3 زرافات جديدة، حيث قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب افريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان، حيث تقدر قيمة الزرافات الجديدة بحوالي 2 مليون دولار أمريكي، كما أكدت الوزارة عدم صحة الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول وجود بؤر مصابة بمرض إنفلونزا الطيور بمحافظة الوادي الجديد، لافتة إلى أن المحافظة تعتبر من المناطق المعزولة داخل الصحراء الغربية والتى يجعلها تتسم بالبعد الوقائي عن بقية محافظات مصر وأن الخبر عار تماما عن الصحة.