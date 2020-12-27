عرض الـ3 زرافات في حديقة حيوان الجيزة أو تأجيله.. تعرف على السبب

قالت الدكتورة مها صابر مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إنه سيتم اليوم الأحد اتخاذ قرار بعرض الثلاث زرافات القادمة من جنوب أفريقيا على الجمهور من عدمه، وذلك بعد الكشف عن سلوكها في التعامل مع البيئة المحيطة منها داخل الحديقة من أصوات يسمعونها وزوار يرونها وقفص حديدي حولها.

وأضافت لـ«الوطن» أن الأصوات التي تصدر حول الزرافات تسببت في شعور الزرافات بالخوف مما تسبب في بقائها في بيتها الخشبي طيلة الأيام الماضية ومنذ وصولها إلى الحديقة الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الزرافات من الحيوانات التي تتأثر كثيرا بالأصوات الصادرة من البيئة المحيطة بها وتشعر بالخوف والانزعاج من المحيطين، مؤكدة أن الكثير من الأحداث التي مرت بها تسببت في شعورها بالخوف ومن بينها عدسات المصورين التي تلاحقهم والسيارات القريبة منها وأصوات البشر التي تعد غريبة بالنسبة لها.

وأشارت إلى أن الحيوانات الثلاثة سوف تستقر حالتها النفسية مع مرور الوقت وتتأكد أنه لا يوجد ما يؤذيها، ثم تخرج من بيتها للتنزه داخل البيت، وسوف يتم التأكد من ذلك اليوم الأحد وقياس رد فعلها، وفي حال شعورها بالخوف سوف يتم تأجيل عرضهم على الجمهور ليوم الثلاثاء.

وكانت الزرافات الثلاث تعيش في غابة مفتوحة في جنوب إفريقيا قبل نقلها لمصر بنظام التبادل وفقا لاتفاقية سايتس لتبادل الحيوانات البرية، وتم إعداد مبيت خاص للزرافات الثلاثة وفقا للمواصفات الدولية، يراعى حالة الطقس في المنطقة، وتوفير وسائل التدفئة في 2 مبيت مساحة الواحد منها تبلغ 30 مترا وتم تصنيعها من خشب خاص بارتفاع يسمح بحرية الحركة والتغذية كما يشكل مواصفات خاصة للزرافات خلال انخفاض درجات الحرارة، خاصة أن الزرافات من الحيوانات الأكثر تأثرا ببرودة الطقس حيث تعيش في الغابات الاستوائية الحارة.

وجهزت الجهة المصدرة في جنوب افريقيا 80 كجم عليقة جافة للزرافات لتغذيتها مع بعد وصولها للحديقة، وشكلت حديقة الحيوان فريق بيطري خاص للرعاية الصحية للزرافات الثلاثة، وتم التاكد من خلو الزرافات الثلاث من الأمراض الوبائية مثل حمى الوادي المتصدع واللسان الأزرق والأمراض الأخرى التي تم نقل الزرافات والحيوانات البرية من دولة إلى دولة.