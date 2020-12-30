وزير التعليم: امتحانات أولى و2 ثانوي 10 يناير

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تعقد الامتحانات إلكترونيا على التابلت في يناير المقبل.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة هي من تضع جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي وليس المديريات التعليمية، مشيرا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بجميع مراحل التعليم ستعقد في مواعيدها المحددة، وتبدأ في 10 يناير المقبل، ولا نيّة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد شوقي، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي ستجرى إلكترونيا على التابلت، وسيتم عقد امتحانات تجريبية خلال الشهر الحالي لطلاب الصف الأول الثانوي، كي يعتادوا على التعامل مع التابلت وكيفية الإجابة على الأسئلة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح أنّ الوزارة انتهت من التصور النهائي لجدول امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، خاصة بعد تقديم موعد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لتبدأ في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

التعليم: إعلان الجداول خلال أيام

وزاد وزير التربية والتعليم، أنّ الجداول ستعلن بشكل مركزي من الوزارة وليس عن طريق الإدارات التعليمية خلال أيام، كما كان معتادا من قبل تطبيق التقييم الجديد في الثانوي العام، مشيرا إلى أنّ الامتحانات ستعقد في اللجان بالمدارس وليس المنازل، وسيكون هناك رقابة صارمة من قبل المراقبين داخل اللجان الامتحانية.

وأشار شوقي، إلى أنّ اللجان الامتحانية الموجودة بمحافظات الجمهورية كافة سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم للوقاية من كورونا، وسيتم توفير أدوات التعقيم والتطهير بجميع اللجان من كحول وخلافة، وسيكون هناك حماية كاملة للطلاب داخل اللجان من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأردف وزير التربية والتعليم، أنّ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بإمكانهم الدخول على كتاب الوزارة في امتحانات الترم الأول من خلال التابلت وموقع الوزارة للاطلاع على الكتاب والمحتوى الذي يرغب فيه أثناء عقد الاختبار، وسيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل عنصر بشري، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب، وحتى يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها.