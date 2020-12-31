وزير التعليم للطلاب: ساعدونا بالتزامكم عشان نكمل السنة الدراسية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه جرى تعديل الخريطة الزمنية، بهدف تفادى فترة ذروة فيروس كورونا المستجد، متابعا: «أجّلنا الامتحان لما بعد إجازة منتصف العام أملًا في أن تكون الأحوال تحسنت، وسيكون هناك تقدير موقف بعد إجازة منتصف العام».

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل: «نوفر مصادر تعلم كثيرة جدًا لكي نساعد الطلاب، الوقت يمضي بسرعة، ولو لم نفعل ذلك ونستكمل المحتوى سنواجه مشكلة أكبر، والمطلوب في هذه اللحظة هو الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدم ارتياد المدارس أو الجامعات والاكتفاء بالتعلم من المنزل».

وشدد شوقي على أنّ قرار تأجيل امتحانات منتصف العام يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور ويوفر القلق، مضيفا: «التزامنا باستخدام مصادر التعلم هيفرق في أداء الطلاب».

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ الوزارة ستساعد عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة، بتقديم نماذج إرشادية من الامتحانات للطلاب في جميع السنوات لكي يتدربوا عليها في البيت.

وزاد شوقي: «سنفتتح منصة إدمودو للتواصل مع المعلمين والطلاب من خلالها، نساعد بعض عشان نعدي السنة دي دون إصابات وننقذ العام الدراسي، وسنزيد من الخدمات التي يمكن أن نقدمها، ولو التزمنا جميعًا نقدر نوصل لنقطة أفضل بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول ونكمل العام الدراسي».