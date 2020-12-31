تهوية وتعقيم مستمر.. روشتة لتجهيز غرفة مذاكرة صحية للطلاب في المنازل

استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، قرار صادر من مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جاء استجابة للمقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام الدراسة.

كما وافق المجلس على تأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

التهوية الجيدة للمنزل

تهيئة مكان صحي وآمن للطلاب للمذاكرة في المنزل بعد قرار تأجيل الامتحانات وعودة الطلاب لاستكمال الدراسة من المنازل، أمر هام للحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا ومساعدتهم على التحصيل الدراسي بشكل جيد.

الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، بدأ حديثه لـ«الوطن» بالتأكيد على أهمية التهوية الجيدة للمنزل خاصة في فصل الشتاء بما يسمح بتجديد الأكسجين في البيت ودخول أشعة الشمس باستمرار لعدم السماح ببقاء أي بكتيريا أو فيروس داخل البيت خاصة مع استمرار ذهاب الأباء إلى أشغالهم بشكل يومي حتى لا يتسبب أحدهم في نقل العدوى إلى الأطفال، بحسب وصفه.

تغيير فرش الغرفة بشكل دوري

وأوصى حتة بضرورة تغيير فرش الغرفة بشكل دوري، بما يشمل تغيير الفرش الخاصة بالأسرة الموجودة بالغرفة أو تنظيف وتهوية السجاد لمنع التصاق أي فيروس بها، «الفترة الزمنية متروكة للأم حسب الاستخدام المهم الفرش يتغير باستمرار ويتهوى كويس»، بحسب تعبيره.

الحرص على تعقيم وغسل الأيدي فور الدخول من باب المنزل، أمر مهم شدد عليه استشاري الطب الوقائي، وهو واحدا من أهم خطوات الوقاية من العدوى بفيروس كورونا، مع تطهير الأسطح والأرضيات باستمرار بمطهر كحولي مخفف خاصة في حال وجود أطفال صغار في البيت.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الفصل الدراسي الأول سيستكمل أون لاين بالمنازل لمدة أسبوعين، في ظل انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن إلغاء الامتحانات فكرة غير واردة، والامتحانات ستعقد حضوريا بالمدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.