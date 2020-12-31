جامعة سوهاج: إخلاء المدينة الجامعية وجدول زمني للتعليم عن بعد

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل كافة الامتحانات النظرية والعملية والشفوية، لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، بناءًا علي قرار مجلس الوزراء، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأضاف رئيس الجامعة أنه سوف يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد، وعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقا، وطالب الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، بإخلائها اعتباراً من الخميس القادم الموافق ٧يناير لعام ٢٠٢١م .