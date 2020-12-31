براءة رئيس جامعة سوهاج في قضية مبني الإسكان الطلابي

قضت محكمة جنح مستأنف سوهاج، بإلغاء الحكم فى الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول "درجة جنح سوهاج" القاضي بحبس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وقضت المحكمة ببراءته من الحكم الصادر ضده الخاص بتخصيص 7 أفدنة لإقامة مبنى الإسكان الطلابي.

وأشاد رئيس جامعة سوهاج، في بيان أصدره، اليوم، بنزاهة القضاء المصري، وقدم الشكر والعرفان لهيئة الدفاع عنه في القضية.

وكانت محكمة جنح سوهاج، قضت في شهر يوليو الماضي، بحبس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عاما مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من مجلس الدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وبحضور طه الجيلاني، وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

تعود احداث القضية إلى مطلع العام الماضي عندما قام محاميان برفع دعوي قضائية حملت رقم 7897 لسنة 4 ق بمحكمة القضاء الإداري بسوهاج، اختصما فيها رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد عزيز، لوقف تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 7 أفدنة، والتي تم إقامة منشآت عليها للجامعة بمقرها الجديد بمنطقة الكوامل غرب سوهاج، باعتبار أن الأرض تخضع لملكيتهما، وأصدرت المحكمة قرارها بوقف قرار التخصيص الصادر للجامعة من محافظة سوهاج، وإيقاف أعمال البناء.

وتقدم المحاميان بشكوي لقسم شرطة ثان سوهاج، بتضررهما من رئيس جامعة سوهاج، لعدم تنفيذه أحكام القضاء ووقف أعمال البناء علي قطعة الأرض، وتم إنذار رئيس الجامعة على يد محضر.

بعدها تقدم الشاكيان بدعوي قضائية أمام محكمة جنح سوهاج، وتم إعلان رئيس الجامعة بموعد الجلسة وحضر محام عنه أمام المحكمة، وأصدرت المحكمة حكمها بحبس رئيس جامعة سوهاج، عاما مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من مجلس الدولة.

وألزمته المحكمة بدفع 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما الزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر.