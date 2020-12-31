عاجل.. إيقاف الدراسة بالجامعات من السبت المقبل واعتماد التعليم عن بعد

كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أنها ملتزمة بقرارت مجلس الوزارء، منذ قليل، بشأن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد، وكذلك تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول «التيرم الأول» 2020، إلى بعد أجازة نصف العام، مؤكدين أنه سيتم تنفيذ الامتحانات بعد انتهاء فترة الإجازة، موضحين أن جميع المقررات الدراسية للعام الجامعي موجودة على المنصات التعليم للجامعة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ملتزمة بجميع القرارات التي أقرها مجلس الوزارء، لافتا إلى أنه بدءا من السبت المقبل سيتم تحويلها إلى أن لاين، بنظام التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الجامعة نجحت منذ بداية التيرم الأول في تطبيق التعليم الهجين، لافتا إلى أن غالبية المقررات التعليمية للكليات المختلفة موجودة بالفعل على منصات الجامعة التعليمية و المنصة الموحدة.

وأضاف نجم، رئيس الجامعة، ان الجامعة حتى الآن سيتنفذ امتحانات الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد لها من قبل مجلس الوزارء بشأن تنفيذها بعد اجازة منتصف العام، أواخر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن موعدها الجديد سيتم تحديده من قبل المجلس الأعلى للجامعات الفترة المقبلة .

الجامعات: خلال أيام.. تحديد المواعيد الجديدة للامتحانات فبراير المقبل

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن جميع المناهج الدراسية موجودة بالفعل على منصات الجامعة التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزارء بشأن الامتحانات، منوها إلى أن هناك عدد من الاختبارات المعملية للكليات العلمي تم إلغاؤها الفترة الماضية حافظا على الطلاب وتحقيقا للتباعد الاجتماعي.

وأضاف النجار، أن الجامعة في انتظار ما يستجد بشأن موعد الامتحانات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الفترة المقبل، مؤكدا أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة لمواجهة تفشي كورونا.

وقال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إن قرار تأجيل الامتحانات بالنسبة للجامعات إلى بعد فبراير، جديد، موضحا أن تحديد الموعد الجديد ليتماشى مع الموعد المعلن من قبل مجلس الوزارء، سيتم خلال أيام، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لتحديد الآليات والضوابط الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة البريطانية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع المواد الدراسية بالجامعة مرفوعة على المنصات التعليمية الخاصة بالجامعة، مؤكدا أنه سيتم الفترة المقبلة زيادة المحاضرات التفاعلية والاختبارات الالكترونية والتعليم عن بعد، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.