محافظ كفر الشيخ يفتتح الوسائل التعليمية بمعرض الرياضيات (صور)

إفتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، معرض الرياضيات للوسائل التعليمية التفاعلية للتعليم، وفق رؤية السيد الرئيس «مصر 2030»، كما افتتح مسرح مدرسة الشهيد سمير بوي للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وسهام عبدالحميد، مدير مدرسة الشهيد سمير بدوي للغات.

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بالمعرض ومحتوياته من وسائل تعليمية مبتكرة من خامات البيئة، والمخلفات التي تم إعادة تدويرها، والتي تهدف لرفع المستوى العلمي للطلاب بمادة الرياضيات ،وربطهم وجدانيا وعاطفيا لحب المادة بعمل وسائل وتقنيات حديثة لتسهيل فهم المادة للطلاب ، وترفع مستواهم العلمي، مما اعتبره نواة للإبداع.

وأكد، أن ما شاهده بالمعرض يبني ويجسد المفاهيم في مادة الرياضيات عن طريق التعبير بشكل بسيط من الواقع المحسوس لدى الطالب و ذلك من خلال تأثير الوسيلة التعليمية على حواس الطالب، مثنياً على كل المشاركين والقائمين على المعرض من كافة الإدارات التعليمية.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتضمن المعرض وسائل تعليمية تفاعلية تخدم جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية وذلك من خلال المشاركة الفعالة من التوجيه العام ومعلمي الرياضيات، لجذب ابنائنا الطلاب نحو الرياضيات، ورفع مستواهم العلمي، وشارك في اعداد المعرض ومده بالوسائل المتعددة حلمي عبدالغفار، موجه عام الرياضيات، ووليد الشهاوى، موجه أول مركزي الرياضيات، والموجهين محمد عبدالسلام، وطارق عبد الهادي، وفتحى عبدالمهدى، ومحسن ثابت، وعلى متولى، وعطيه رضوان، واحمد يس، وعبد المنعم نميس، ومحمد أبو السعود، ومحمود صاوي، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية .