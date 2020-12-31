جامعة الأزهر تبدأ إخلاء المدن الجامعية وفتح الإجازة لطلابها

أعلنت جامعة الأزهر رسميًا تعليق حضور الطلاب بجامعة الأزهر، واستكمال الدراسة بنظام التعلم عن بُعد، وفتح الإجازة لطلاب المدن الجامعية، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

ويبدأ نظام نظام التعليم عن بُعد بداية من 2 يناير حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ الإجازة لمنتصف العام من 6 فبراير وتنتهي 18 من الشهر نفسه.

إخلاء المدن الجامعية

وأكد مصدر مسؤول بجامعة الأزهر الشريف، أن الجامعة ستبدأ في إخلاء المدن الجامعية تدريجيًا، حيث يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسة له عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء باستكمال دراسة الفصل الدراسي الأول «أون لاين»، وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وبالتالي لا حاجة لبقاء الطلاب في المدن الجامعية.

ويبحث المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعليم، والتي شملت استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وكذلك تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين.

تخفيض العاملين بالجامعة

في سياق متصل، أوضح المصدر أن الجامعة ستعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر أعلنا تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام، في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، حيث ان القطاع كان قد أعلن عن تقديم الامتحانات لتكون يوم 2 يناير المقبل وتوقف الطلبة عن الحضور استعدادا للامتحانات، لكن بصدور قرار مجلس الوزراء تم التأجيل.

الإجراءات الاحترازية وكوورونا

وكان مجلس جامعة الأزهر شدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحذر من الانسياق وراء الشائعات، حيث أكد المجلس في بيان له على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا.