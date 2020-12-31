سداد رسوم جدية التصالح لـ99 أسرة بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، تسليم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بقرى مراكز المحافظة لـ99 أسرة مستحقة ضمن مبادرة «التصالح حياة»، وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الخير.

وجاء ذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وعمر النحاس مدير مكتب أسيوط لمؤسسة صناع الخير، وعدد من رؤساء المراكز والأسر المستحقة.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مؤسسة «حياة كريمة» واصلت عملها في حصر عدد من الحالات بقرى المبادرة على مستوى المحافظة، والتي لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح، وبعد إجراء بحث ميداني لها واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة وفحصها والتأكد من معايير الاستحقاق من خلال فرق الرصد تم سداد قيمة رسوم جدية التصالح لـ 99 حالة.

وفي السياق ذاته، اعتمد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء «نموذج 10»، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة، وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل بعد قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتشجيع المواطنين والتيسير لهم في هذا الملفز

ولفت المحافظ إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين لتقديم الطلبات وسداد جدية التصالح والمقدرة بنحو 25% من قيمة الرسوم المستحقة، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والاجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.