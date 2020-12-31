رسميا.. تعليق حضور الطلاب بجامعة الأزهر واستكمال الدراسة عن بعد

أصدرت جامعة الأزهر الشريف، بيان منذ قليل، أعلنت تعليق حضور الطلاب بجامعة الأزهر، واستكمال الدراسة بنظام التعلم عن بُعد.

وقالت الجامعة في بيان لها: بناءً على توجيهات الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يفوض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم في وضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى.

وأوضح بيان الجامعة، أنه تقرر أيضًا تعليق حضور الطلاب بالكليات، مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من 2 من يناير، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تبدأ الإجازة لمنتصف العام من 6 من فبراير، وتنتهى 18 من فبراير 2021م.

كما أكد البيان على استكمال التدريبات العملية والإكلينيكية بالكليات عند العودة بعد إجازة نصف العام، مشيرًا إلى وقف جميع الأنشطة وتعليقاها حتى نهاية الفصل الدراسى الأول، لافتًا في هذا السياق إلى فتح الإجازة لطلاب المدن الجامعية.

تأكيدا لـ«الوطن»

ويأتي القرار تأكيدا لما نشرته «الوطن» على لسان، مصدر مسؤول بجامعة الأزهر الشريف أكد للوطن أن الجامعة ملتزم بكل قرارات مجلس الوزراء والتي أعلن عنها اليوم، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مجلس الجامعة تابعة قرارات مجلس الوزراء والتي شملت على مواقف الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية